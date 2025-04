Ronaldo revela preferidos para técnico da Seleção e defende Renato Gaúcho

Ronaldo Fenômeno revelou quem são seus preferidos para assumir o cargo de técnico da Seleção Brasileira. Em entrevista ao programa "Galvão e Amigos", na Band, nesta segunda-feira (31), o ex-jogador listou os nomes que gostaria de ver no comando da Amarelinha, com Pep Guardiola, Jorge Jesus, Abel Ferreira e Renato Gaúcho.

— Eu tentaria, mas isso realmente deveria ser com muito mais velocidade do que a CBF está fazendo, lógico. Mas eu tentaria na ordem Guardiola, Jorge Jesus, Abel, e se nenhum desses conseguisse, eu teria um plano com o Renato Gaúcho, que eu acho que ele faria uma coisa emergencial até a Copa. Ele faria um cara que consegue ganhar o grupo muito facilmente. Mexer com o grupo, né? Mexer com essa circunstância — declarou Ronaldo.

Ronaldo critica formação de treinadores na CBF

Além de apontar os nomes de preferências para assumir a Seleção Brasileira, o ex-atacante criticou o programa de formação de técnicos da CBF. Segundo Ronaldo, "o futebol brasileiro está desesperadamente pedindo ajuda" por mais treinadores.

— Eu vou estar sempre disposto a colaborar com a seleção brasileira, com o futebol brasileiro, em todos os sentidos. Agora, essa é uma escolha realmente importante, né? Hoje, a gente não está discutindo treinadores brasileiros, né? Não. Por quê? A gente tem que fazer essa pergunta, porque a gente não está preparando bem os nossos treinadores, os nossos futuros treinadores, né? — avaliou Ronaldo.

A gente tem o curso CBF Academy, que funciona bem, mas é muito pequeno para o tamanho do nosso país. Eu acho que tem que se multiplicar por 27 estados esse tipo de iniciativa, para a gente formar treinadores para o futebol masculino, para o futebol feminino, a gente tem que formar melhor os nossos jovens, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer e o futebol brasileiro está desesperadamente pedindo ajuda para que seja feito — completou.

