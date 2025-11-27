menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Canobbio e Serna superam marca de Arias pelo Fluminense em 2025

Atacantes atingiram feito contra o São Paulo, no Maracanã

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/11/2025
22:45
Serna e Canobbio antes de Fluminense x São Paulo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense)
imagem cameraSerna e Canobbio antes de Fluminense x São Paulo (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em noite de Maracanã, o Fluminense dominou as ações e venceu o São Paulo por 6 a 0, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Serna e Canobbio superaram o número de participações em gols de Arias em 2025. Agora, o camisa 90 soma 20 participações em gols, oito assistências e 12 gols. Canobbio chegou a 18, com 13 gols e cinco assistências. Arias tem 17.

continua após a publicidade

Arias deixou o Flu após o Mundial de Clubes de 2025 com quatro gols e 13 assistências, somando 17 participações. Desde a saída, Canobbio e Serna passaram a ter mais espaço, ambos vivem a melhor temporada da carreira.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Jhon Arias se despede do Fluminense após a partida contra o Cruzeiro
Jhon Arias se despediu do Fluminense após a partida contra o Cruzeiro (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

➡️ Fluminense tem noite de destaque e massacra o São Paulo no Maracanã

O que vem por aí para o Fluminense?

O Tricolor volta a campo na terça-feira, dia 2, contra o Grêmio. Fora de casa, a bola rola às 21h30 (de Brasília). Enquanto isso, o São Paulo joga na quarta-feira, dia 3, contra o Internacional. O jogo será mandado na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília).

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias