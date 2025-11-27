Canobbio e Serna superam marca de Arias pelo Fluminense em 2025
Atacantes atingiram feito contra o São Paulo, no Maracanã
Em noite de Maracanã, o Fluminense dominou as ações e venceu o São Paulo por 6 a 0, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Serna e Canobbio superaram o número de participações em gols de Arias em 2025. Agora, o camisa 90 soma 20 participações em gols, oito assistências e 12 gols. Canobbio chegou a 18, com 13 gols e cinco assistências. Arias tem 17.
Melhores Momentos: Fluminense tem noite de destaque e massacra o São Paulo no Maracanã
Arias deixou o Flu após o Mundial de Clubes de 2025 com quatro gols e 13 assistências, somando 17 participações. Desde a saída, Canobbio e Serna passaram a ter mais espaço, ambos vivem a melhor temporada da carreira.
O que vem por aí para o Fluminense?
O Tricolor volta a campo na terça-feira, dia 2, contra o Grêmio. Fora de casa, a bola rola às 21h30 (de Brasília). Enquanto isso, o São Paulo joga na quarta-feira, dia 3, contra o Internacional. O jogo será mandado na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília).
