Nonato tranquiliza torcida do Fluminense após susto em gol

O meia Nonato, autor de um dos gols do Fluminense no empate em 3 a 3 com o Bahia, neste sábado (9), deu um susto na torcida ao sentir o joelho na comemoração. No entanto, em entrevista após a partida, o próprio jogador tratou de tranquilizar a todos sobre a possível lesão, ao afirmar que conseguiu terminar a partida sem maiores problemas.

O camisa 16 será reavaliado pelo departamento médico do clube.

'Consegui terminar numa boa': Nonato minimiza susto

Na entrevista, Nonato explicou o que aconteceu no momento em que celebrava o gol que, até então, dava a vitória ao Fluminense, mas minimizou a gravidade do lance.

— Ali foi um lance de jogo, eu senti meu joelho dar uma falseada, mas eu continuei, consegui terminar o jogo numa boa. Vamos reavaliar agora e ver como está — disse o meia.

O jogador também analisou o resultado e lamentou o gol de empate sofrido aos 44 minutos do segundo tempo, mas valorizou o ponto conquistado fora de casa e a força do elenco.

— A gente fez uma grande partida. Não temos time A, time B ou time C, quem está em campo é o Fluminense. Todos que entraram foram muito bem. Claro que fica esse gostinho amargo do empate, porque a gente sabia da circunstância do jogo, a gente estava bem. Mas a gente sabe da força do Bahia em casa, e levar um ponto pra casa é importante — afirmou.

Como foi o jogo entre Bahia e Fluminense

Em uma partida eletrizante, o Fluminense abriu o placar, sofreu a virada, mas buscou o 3 a 2 na segunda etapa, com gols de Germán Cano (duas vezes) e Nonato. No entanto, aos 44 do segundo tempo, Luciano Juba empatou para o Bahia. Com o resultado, o Flu chegou aos 24 pontos, na nona posição, com dois jogos a menos no campeonato.