A imagem da saída de Paulo Henrique Ganso durante o empate em 3 a 3 com o Bahia, neste sábado (9), gerou debate entre os torcedores. O camisa 10 pareceu deixar o campo irritado com a substituição, mas após a partida, tanto o técnico Renato Gaúcho quanto o próprio Ganso explicaram a situação e trataram de botar panos quentes no caso, negando qualquer tipo de atrito.

'Ninguém gosta de sair': Renato Gaúcho explica a troca de Ganso

Na coletiva de imprensa, Renato Gaúcho elogiou a atuação do meia, a quem chamou de "gênio", mas explicou que a substituição foi uma decisão puramente tática para dar mais força à marcação no meio-campo.

— Converso com o Ganso todo dia, não teve nada. Ninguém gosta de sair. Pra alguém entrar, alguém tem que sair. Não foi o caso dele sair irritado — disse o treinador.

— O meio de campo de qualquer time é o motor do carro, você não pode começar a perder o meio-campo. O Ganso é um gênio, mas tem horas que você tem que mudar um pouquinho pra fortalecer a marcação — completou.

Ganso minimiza

Na zona mista, o próprio Paulo Henrique Ganso conversou "em off" com os repórteres e reforçou a versão do treinador, afirmando que não houve nenhum problema. Segundo o camisa 10, sua reação foi apenas a de um jogador que não queria sair da partida, algo que ele considera normal no calor do momento.

Cano comemora seu gol pelo Fluminense diante do Bahia, pelo Brasileirão (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

