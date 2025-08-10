Para poupar tempo e reduzir o desgaste do deslocamento, a delegação do Fluminense viajará direto da Bahia para a Colômbia, onde joga pelas oitavas de final da Sul-Americana. O Tricolor entra em campo na terça-feira (12), 21h30, contra o América de Cali, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero.

continua após a publicidade

O calendário do futebol brasileiro é frequentemente criticado por Renato Gaúcho, que afirma que a maratona de jogos decisivos prejudica o desempenho das equipes e por isso precisa mudar a escalação tricolor a cada confronto. Além dos compromissos a cada três dias, o clube enfrenta longas viagens que contribuem para o cansaço dos atletas.

➡️Assista na íntegra a coletiva de Renato Gaúcho após o empate entre Fluminense e Bahia

Dessa maneira, os jogadores que viajaram para Salvador também serão opção na partida pela Sul-Americana, já que viajarão direto. Os garotos da base, Júlio Fidélis, Vagno, Loiola e Davi Schuindt partem para Cali junto com o elenco.

continua após a publicidade

— Vocês podem me achar chato por falar toda vez a mesma coisa, mas o Bahia tem a semana toda cheia, não tem jogo. Amanhã já acordamos 6h30 da manhã para fazer uma viagem de sete horas para a Colômbia para mais uma decisão — desabafou o treinador após o empate com o Bahia.

O Tricolor voa pela manhã para Cali, onde realizará um treino no domingo (10). No dia seguinte às partidas, os titulares e aqueles que atuaram por mais tempo fazem um trabalho regenerativo, enquanto os demais seguem para o campo.

continua após a publicidade

Depois do jogo na Colômbia, a delegação retorna ao Rio de Janeiro para o duelo contra o Fortaleza, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será sábado (16), às 16h, no Maracanã. Na terça-feria seguinte (19), o Fluminense decide a vaga nas quartas da Sul-Americana em seus domínios.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense