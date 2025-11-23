O jogo contra o Palmeiras era um desafio para o Fluminense de Zubeldía, que mesmo com o empate deste sábado (22), mostrou-se satisfeito com o que viu em campo. Diante de um adversário "que não desiste nunca", o treinador analisou o jogo.

Há dois meses no comando do Flu, o treinador aproveitou a Data Fifa para dar sua cara ao time. No recorte do período em que assumiu, o Tricolor tem a melhor campanha do Brasileirão. Dos 13 jogos que disputou, perdeu apenas três e está invicto no Maracanã.

— E nós estamos competindo muito bem. Eu, na verdade, estou cada vez mais contente com o time. E espero que possamos terminar o ano bem. O que foi a partida, acho que a estatística marca o que foi o jogo. E isso é um mérito para nós, porque fizemos isso contra uma equipa com um grande treinador. E isso é boa notícia. Lamentavelmente não pudemos ganhar — afirmou Zubeldía.

No duelo, o Verdão teve mais posse de bola (54%), mas menos finalizações. Intenso e atento, o Flu foi superior e teve as principais oportunidades de gol, inclusive uma bola na trave de Canobbio. Zubeldia comentou os números.

— Não é que não goste das estatísticas, eu adoro. Trabalho desde 2004, 2005 como treinador e sempre trabalhei com estatísticas. O que acontece é que se fala da tanto de análises que, às vezes, é excessivo. E neste tipo de análise de estatística que você está marcando, me parece normal, está bem, porque é uma estatística bastante concreta sobre o que aconteceu na partida. Dentro da partida disputada, tivemos muitas finalizações ao gol, mais do que em outras partidas e isso, claro, sempre com as fortalezas e a mentalidade do treinador da equipe adversária, que são essas equipes que não desistem nunca.

Restando três rodadas para o fim do Brasileirão, o argentino vê seus comandados em evolução e mostrou otimismo para finalizar a temporada,

— O bom é que a forma que conseguimos o resultado, o empate, foi muito boa, a forma que ganhamos do Flamengo foi muito boa, a forma que empatamos com o Cruzeiro foi muito boa e a forma que ganhamos do Mirassol foi muito boa. Então, aí há uma consequência, uma coerência entre como jogamos e o que conseguimos. Então isso, para nós, é uma boa notícia. Que sigamos rodada após rodada jogando bem e somando, ganhando.