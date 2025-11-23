Apesar do empate sem gols com o Palmeiras na noite deste sábado (22), o Fluminense saiu satisfeito de campo. O bom desempenho no Allianz Parque foi assunto com Martinelli após a partida e o meia revelou o que contribuiu para a grande atuação.

Mesmo com apenas dois meses de Zubeldía no comando do time, já é possível ver traços do treinador na equipe. De acordo com o meia do Flu, a pausa para a Data Fifa foi fundamental para isso.

— Um grande treinador. A gente trabalha diariamente, a Data Fifa foi muito importante, ele conseguiu implementar muita coisa do trabalho dele, então acho que pouco a pouco, vamos entendendo mais e evoulindo dentro de campo.

Sobre o jogo contra o Palmeiras, o meia valorizou o empate e elogiou o desempenho do time, especialmente por ser fora de casa, no gramado sintético, diante de um estádio lotado.

— Acho que a gente fez um grande jogo. A gente sabe como que é difícil vir aqui jogar contra o Palmeiras. É uma grande equipe que sempre está disputando o título. Então acho que a nossa equipe está de parabéns. Muito orgulhoso mesmo da nossa equipe, do que a gente vem construindo. Uma base sólida, jogando dentro, fora de casa. Acho que foi um grande jogo. Tivemos alguma oportunidade ali, que bateu na trave, do Canobbio. Mas o time está de parabéns. Acho que é seguir nesse caminho, nessa evolução que a gente tem grandes coisas aí pela frente.

Restando três rodadas para o fim do Brasileirão, o Flu recebe o São Paulo no Maracanã na próxima quinta-feira (27), depois vai à Porto Alegre enfrentar o Grêmio, e fecha o campeonato em casa, contra o Bahia. Depois, nos dias 11 e 14, encara o Vasco nas semifinais da Copa do Brasil.

