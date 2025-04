Titular no empate com o Unión Española, Thiago Santos cometeu um erro fatal que gerou o gol adversário nos minutos finais da partida. A falha, que poderia ter sido mais prejudicial ao Fluminense, foi minimizada pelo golaço marcado por Nonato nos acréscimos, igualando o placar para levar um ponto de volta para o Rio de Janeiro.

Neste jogo da Sul-Americana, em que a comissão optou por poupar os titulares, Thiago formou dupla de zaga ao lado de Manoel. Embora o time tenha sofrido muita pressão, quase saiu ileso, não fosse uma falha do jogador aos 38 do segundo tempo, que tentou sair jogando e foi desarmado próximo à área.

- Quando você falha num jogo tão importante quanto esse... A gente procurando uma oportunidade de jogar e o Renato deu essa oportunidade para a gente, fico triste mesmo. Falei no vestiário que não adianta falar que a responsabilidade é minha porque os pontos não voltam. Todo mundo esperava essa oportunidade de hoje para jogar e num erro meu a gente acabou saindo com o empate, podíamos ter saído com a vitória. Mas só erra quem está lá dentro e vou errar outras vezes, mas procuro acertar mais. Tenho certeza que acertei muito mais do que acertei desde que cheguei. A gente fica marcado por alguns erros, mas procuro trabalhar todo dia para nao errar, porque a gente sabe que ali na parte defensiva é fatal. - disse ao canal Jornada KTO 1902.

Thiago Santos chegou ao Fluminense em 2023, sob o comando de Fernando Diniz, e se tornou peça importante na defesa tricolor. Foram 18 jogos naquele ano e 41 no seguinte. Com a chegada de Thiago Silva, Freytes e Ignácio, perdeu espaço, mas a chegada de Renato, com quem já havia trabalhado no Grêmio, pode mudar esse cenário.

- Se ano passado eu mostrei que eu podia estar aqui, esse não vai ser diferente. Trabalhar mais para não errar tanto. - afirmou.

Além de um time reserva e com jogadores da base, outra dificuldade enfrentada pelo Flu foi o gramado sintético do Estádio Bicentenário La Florida. O zagueiro tricolor afirmou que o time sentiu a diferença, mas afirmou que "não é desculpa", pois poderiam ter jogado melhor.

- Jogo difícil, gramado diferente, sintético. Difícil se adaptar a ele sem treinar nele, mas não dá para arrumar desculpa por hoje, podiamos ter jogado mais. O importante era pontuar aqui, queriamos a vitória, mas o ponto também é importante.