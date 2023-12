Apesar de estar com a saída para o futebol europeu encaminhada, o zagueiro Nino não cravou que deixará o Fluminense na próxima temporada. Em conversa com a imprensa no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, neste sábado (23), ao retornar do Mundial de Clubes da Fifa, o defensor deu a entender que o futuro ainda está indefinido. No entanto, ele não descartou a possibilidade de ter feito a última partida com a camisa tricolor diante do Manchester City. Assista à fala completa acima.