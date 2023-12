Futebol brasileiro bate recorde histórico de bilheteria em 2023: R$ 1,1 bilhão

RANKINGS DE RENDA BRUTA EM 2023



Por competição (média):



🥇 Libertadores - R$ 2.326.499

🥈 Brasileirão (Série A) - R$ 1.321.301

🥉 Copa do Brasil - R$ 1.315.964

🏅 Sul-Americana - R$ 830.092



Nota: A Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana não foram consideradas



Por clube (média):



🥇 Flamengo - R$ 4.409.044

🥈 São Paulo - R$ 3.107.461

🥉 Palmeiras - R$ 2.810.304

🏅 Corinthians - R$ 2.315.908



Por jogo:



🥇 Flamengo 0 x 1 São Paulo (Copa do Brasil) - R$ 26.343.300

🥈 São Paulo 1 x 1 Flamengo (Copa do Brasil) - R$ 24.520.800

🥉 Palmeiras 4 x 3 Flamengo (Supercopa do Brasil) - R$ 11.654.483

🏅 Flamengo 1 x 0 Grêmio (Copa do Brasil) - R$ 8.774.613