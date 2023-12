O volante Felipe Melo demonstrou orgulho do que o Fluminense fez no Mundial de Clubes e em toda a temporada. O jogador atendeu a imprensa no Aeroporto do Galeão, após o desembarque da delegação que retornou da Arábia Saudita. Felipe Melo destacou o desempenho do time, apesar da goleada por 4 a 0 para o Manchester City, e afirmou que o clube chegou a um patamar que jamais tinha alcançado.