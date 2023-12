⚫ Cinco lances que marcaram a partida



1️⃣ NA HISTÓRIA! Julián Álvarez abriu o placar para o Manchester City marcando o gol mais rápido da história do Mundial de Clubes com apenas 40 segundos



2️⃣ QUE AZAR! Aos 26 minutos, Foden recebeu um passe na área, tentou cruzar rasteiro, mas Nino desviou de carrinho e a bola entrou contra o gol de Fábio



3️⃣ ENTRADA DURA! No segundo tempo, Alexsander deu uma dura entrada em Rodri, que sentiu uma lesão e precisou ser substituído para a entrada de Akanji



4️⃣ MAIS UM! Na segunda etapa, Álvarez foi acionado pelo lado esquerdo, bateu cruzado para dentro da área e Foden completou de carrinho para o fundo das redes



5️⃣ DE NOVO! No fim da partida, Julián Álvarez foi acionado na área, limpou a marcação de André e bateu cruzado para dar números finais ao jogo