Mirassol x Fluminense tem áudio do VAR divulgado: ‘interpretei errado’

A CBF divulgou, nesta quinta-feira (9), o áudio da comunicação entre o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima e o time de vídeo comandado por Caio Max Augusto Vieira no lance do gol anulado de Lucho Acosta, durante a derrota do Fluminense por 2 a 1 para o Mirassol, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ CBF define data de jogos atrasados de Flamengo e Fluminense no Brasileirão

O lance, que aconteceu aos 31 minutos do primeiro tempo, gerou forte reclamação dos jogadores tricolores e grande repercussão nas redes sociais. Na jogada, o uruguaio Canobbio disputa a bola antes de Acosta completar para o gol. O árbitro inicialmente validou o lance, mas a equipe do VAR chamou revisão por possível falta na origem da jogada.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

🎙️ Diálogo do VAR em Mirassol x Fluminense

Os árbitros de vídeo iniciam a checagem entendendo que não houve infração, mas mudam de interpretação após reverem o lance por outros ângulos.

continua após a publicidade

Cleriston Clay Barretos Ríos (auxiliar do VAR):

"Para mim, não foi falta. Ele pega na perna, interpretei errado antes. Impedimento não tem."

Caio Max Augusto Vieira (VAR):

"Rodrigo, sugiro revisão para possível falta. Na retomada de bola ele atinge o pé do adversário e depois toca a bola, impedindo ele de prosseguir na jogada."

O árbitro principal, Rodrigo Pereira de Lima, vai até o monitor à beira do campo e observa o lance em diferentes câmeras — primeiro em um ângulo fechado e depois por trás da jogada — antes de confirmar a revisão.

continua após a publicidade

Rodrigo Pereira de Lima (árbitro de campo):

"O jogador de amarelo dribla, é tocado, e o jogador do Fluminense não pega a bola. Só pega o adversário. Foi uma falta lá atrás. Para vocês também é falta, não é isso? Estou voltando com falta sem cartão."

O gol anulado seria o primeiro da partida, que ainda estava empatada em 0 a 0 naquele momento. Pouco depois, aos 34 minutos, o Mirassol abriu o placar com Guilherme. O Fluminense chegou a empatar no segundo tempo, com Martinelli, mas viu o Leão Caipira garantir a vitória nos minutos finais com Negueba.

A decisão gerou forte insatisfação por parte dos jogadores tricolores, especialmente de Agustín Canobbio, envolvido no lance da revisão. Após o jogo, o uruguaio criticou a interferência do árbitro de vídeo:

- Sinceramente, não sei o que o VAR viu. É muito seletivo, escolhe as jogadas em que quer intervir. Quando precisa, não vai; e quando não precisa, ele decide interferir. Isso não é jeito de conduzir o jogo. O jogador do Mirassol pisa na bola e a deixa para trás. Depois, há um contato mínimo. É preciso ter bom senso, entender o ritmo do jogo. A jogada seguiu normalmente. A falta teria sido no começo da jogada, e depois saiu um golaço. Mas aí ele quer aparecer, quer chamar atenção em um lance que não deveria. Isso irrita, atrapalha o futebol e apaga o que foi feito em campo - afirmou o jogador ao Jornada KTO 1902.

Com a derrota, o Fluminense estacionou nos 38 pontos e desperdiçou a chance de se aproximar do G-6 do Brasileirão. O time de Luis Zubeldía volta a campo apenas após a Data Fifa, quando enfrenta o Juventude, no dia 16 de outubro, às 21h30, no Maracanã.