Canobbio mais uma vez provou o quanto é privilegiado fisicamente. Dessa vez, o uruguaio impressionou os jogadores e a comissão técnica do Fluminense em um dos testes físicos de pré-temporada. As imagens foram publicadas na Flu TV. O Lance! apurou que o teste era uma adaptação do "Yo-Yo". Entenda os detalhes abaixo.

O Teste "Yo-Yo" é basicamente um teste de resistência de velocidade. Esse tipo de avaliação física muito usada no futebol para medir capacidade aeróbica, resistência intermitente e recuperação entre esforços de alta intensidade — exatamente o tipo de exigência que o jogo impõe.

O atleta corre ida e volta entre duas linhas distantes, seguindo sinais que aumentam progressivamente a velocidade. A cada estágio, a velocidade exigida aumenta progressivamente. Após completar cada ida e volta, o jogador tem um breve intervalo de recuperação ativa, normalmente caminhando ou trotando por alguns segundos, antes de reiniciar o próximo esforço. O teste é encerrado quando o atleta não consegue mais acompanhar o ritmo imposto pelos sinais sonoros em duas tentativas consecutivas.

O resultado final é medido pela distância total percorrida até a exaustão ou pela quantidade de ciclos completos. Quanto maior essa distância, melhor é o condicionamento físico do atleta, especialmente no que diz respeito à capacidade de repetir sprints, manter intensidade elevada ao longo do jogo e se recuperar rapidamente entre ações. Por essas características, o teste "Yo-Yo" é amplamente utilizado por clubes no início da pré-temporada, no acompanhamento da evolução física dos jogadores e no controle do retorno aos treinos após lesões.

Canobbio é o jogador que mais correu no mundo em 2025

Não é a primeira vez que Canobbio se destaca no quesito físico. Fora o amplo reconhecimento pela entrega nos jogos, um levantamento internacional divulgado pelo Observatório de Futebol do CIES apontou o jogador do Fluminense como o que mais percorreu distância em alta intensidade no futebol mundial em 2025. O uruguaio acumulou 1.375 metros em ações acima de 20 km/h, marca que o coloca no topo do mundo na estatística.

