08/10/2024

O Fluminense é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, com uma rica história de títulos e grandes jogadores. Ao longo dos anos, alguns atletas se destacaram não apenas pelas conquistas, mas também pelo número de partidas em que representaram o clube. A lista de jogadores com mais jogos pelo Fluminense inclui nomes que deixaram um legado inestimável para a torcida tricolor.

Mais jogos pelo Fluminense

Veja o top 5 jogadores com mais jogos pelo Fluminense

1. Castilho – 698 jogos

O goleiro Castilho é o recordista absoluto de mais jogos pelo Fluminense, com 698 partidas disputadas. Conhecido por sua bravura e lealdade ao clube, Castilho atuou no Fluminense de 1947 a 1965 e se tornou um verdadeiro símbolo do Tricolor. Ele conquistou títulos importantes e é lembrado como um dos maiores goleiros da história do clube e do futebol brasileiro.

2. Pinheiro – 603 jogos

Pinheiro, que jogou como zagueiro entre 1949 e 1963, acumulou 603 jogos pelo Fluminense. Sua liderança em campo e habilidade defensiva foram fundamentais para a equipe. Pinheiro é até hoje reverenciado pela torcida como um dos jogadores mais importantes da história do clube.

3. Telê Santana – 559 jogos

Telê Santana, conhecido por sua contribuição como técnico, também marcou época como jogador do Fluminense. Com 559 jogos disputados, ele foi um meio-campista habilidoso que ajudou o Tricolor a conquistar vários títulos. Telê é lembrado com carinho pela torcida e deixou um legado como jogador e técnico.

4. Altair – 551 jogos

Altair foi um zagueiro que defendeu o Fluminense entre 1955 e 1971, com um total de 551 partidas. Sua solidez defensiva e dedicação ao clube o colocam entre os atletas que mais jogaram pelo Fluminense. Altair foi fundamental em várias conquistas do clube e é uma lenda tricolor.

5. Escurinho – 489 jogos

Escurinho, que atuou no Fluminense de 1954 a 1963, jogou 489 partidas pelo clube. Ele era conhecido por sua habilidade no ataque e contribuiu para o sucesso do Fluminense em várias competições. Escurinho é uma figura histórica do Tricolor.

Veja quem completa o top 10 com mais jogos pelo Fluminense

6. Rubens Galaxe – 465 partidas

Rubens Galaxe, que disputou 465 jogos entre 1970 e 1980, era um meio-campista talentoso e versátil. Ele ajudou o Fluminense a conquistar títulos e é lembrado como um jogador que se entregava em campo e tinha grande habilidade.

7. Denílson – 433 partidas

Denílson, atuando como zagueiro e volante, jogou 433 partidas pelo Fluminense de 1968 a 1976. Ele é reverenciado por sua forte marcação e compromisso com o clube. Denílson é um dos atletas que mais vestiram a camisa tricolor.

8. Gum – 414 partidas

Gum, que defendeu o Fluminense entre 2009 e 2018, acumula 414 jogos. Conhecido por seu estilo aguerrido e sua entrega em campo, Gum foi um dos pilares defensivos do time que conquistou dois Campeonatos Brasileiros (2010 e 2012). Ele é um dos ídolos recentes do clube.

9. Assis (Zagueiro) – 412 partidas

Assis, o zagueiro, disputou 412 partidas entre as décadas de 60 e 70, consolidando sua importância na história do Fluminense. Sua lealdade e dedicação ao clube o fazem ser lembrado entre os grandes defensores do Tricolor.

10. Waldo – 403 partidas

Waldo, um dos maiores artilheiros da história do Fluminense, jogou 403 vezes pelo clube e marcou 319 gols. Com um faro de gol impressionante, Waldo é um dos maiores ídolos da história tricolor e seu legado é lembrado até hoje.

Esses jogadores representam o orgulho do Fluminense e sua contribuição para a rica história do clube.