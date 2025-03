Além de Riquelme, o Fluminense tem mais um problema para tratar. Trata-se do meia Isaque, que foi submetido a exames de imagem e teve uma lesão de grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito constatada.

Isaque já começou o tratamento no CT Carlos Castilho e tem previsão de retorno aos treinos entre seis a oito semanas. O Fluminense trata o meia de maneira conservadora. Ou seja, não será necessária a intervenção cirúrgica.

Na quarta-feira (19), Isaque entrou em campo contra o Internacional, pelo Brasileirão sub-20. O meia deixou o campo com dores durante a partida.

Isaque teve o contrato renovado com o Fluminense em fevereiro. O meia fez 18 anos e estendeu o vínculo até o final de 2029. Pelo Tricolor, o jogador já conquistou a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro sub-17.

Isaque renova com o Fluminense até o final de 2029 (Foto: Daniel Perpétuo/Fluminense F.C.)

Confira a nota publicada pelo Fluminense sobre Isaque:

"O jogador Isaque foi submetido a exames de imagem e teve constatada uma lesão de grau 2 do ligamento colateral medial do joelho direito. O atleta já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho e tem previsão de retorno aos treinamentos entre seis a oito semanas.

Isaque deixou o campo com dores, durante partida contra o Internacional pelo Brasileirão Sub-20, na última quarta-feira, dia 19.

O tratamento é conservador sem a necessidade de intervenção cirúrgica."