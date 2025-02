Meia do Fluminense, Paulo Henrique Ganso afirmou estar ansioso para retornar aos treinos e aos gramados. O camisa 10 está afastado das atividades físicas por conta de uma miocardite diagnosticada no dia 18 de janeiro.

Na temporada, Ganso ainda não fez nenhuma partida e aguarda a realização de novos exames que serão feitos nos próximos dias para saber voltará aos treinos ou não. Nesta terça-feira (4), o meia se reuniu com os companheiros do Fluminense antes da viagem da delegação para Brasília para o clássico contra o Vasco.

- Ansioso para poder voltar, estar junto com todo mundo. É importante ter esse cuidado com a equipe, com o time. Ainda mais nesse momento em que estamos iniciando a temporada. Gente nova chegando, que estão se adaptando aos poucos, assim como os meninos que vieram de Xerém. Espero estar voltando logo para ajudar todo mundo.

Ganso também fez questão de mandar um recado para os torcedores do Fluminense, que sentem falta do meia na equipe de Mano Menezes. Muitos apontam a ausência do camisa 10 como um dos motivos para a falta de sucesso do Tricolor no início do Campeonato Carioca.

- Estou morrendo de estar junto de vocês dentro de campo. Não quero estar mais fora dele. Espero que possamos estar juntos em breve e que vocês sigam torcendo para o Fluzão.

Caso os resultados dos novos exames sejam positivos, Ganso deve voltar a jogar pelo Fluminense apenas na reta final do Campeonato Carioca. O último jogo da Taça Guanabara será contra o Bangu, no dia 23 de fevereiro, embora o atleta não deva estar apto devido ao tempo parado e por conta do processo de recondicionamento físico.