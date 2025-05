Ganso se pronuncia sobre renovação com o Fluminense: ‘Próxima’

O Fluminense está próximo de acertar a renovação de Paulo Henrique Ganso, segundo o próprio jogador. Em entrevista após a vitória por 2 a 0 sobre o Once Caldas nesta quinta-feira (29), no Maracanã, que selou a classificação do Tricolor às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o meia respondeu sobre o processo de extensão contratual.

— Está bem próxima (a renovação), o presidente pode falar melhor que eu. Está quase, está quase — declarou o ídolo do Flu em entrevista a "Paramount+".

Ganso celebrou a vaga direta nas oitavas de final. A vitória no Maracanã rendeu a Fluminense o primeiro lugar do grupo F da Sula; qualquer outro resultado deixaria o time em segundo, com necessidade de disputar os playoffs da competição.

— A gente está classificado, sem a preocupação dos play-offs depois da volta do Mundial. Acho que a gente consegue ainda se preparar ainda melhor para essa volta — disse o camisa 10 das Laranjeiras.

Fluminense x Once Caldas: como foi o jogo

O Fluminense venceu o Once Caldas por 2 a 0, com gols de Martinelli e Serna, e carimbou a vaga para as oitavas de final da Sul-Americana. A partida foi a última no Maracanã antes de embarcar para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Com o resultado, o Tricolor aguarda o sorteio que definirá o adversário na próxima fase da competição continental. Antes, aguarda os confrontos dos playoffs para conhecer as equipes que ficarão no "pote 2". Os demais classificados direto para as oitavas são Independiente-ARG, Universidad Católica, Huracán, Godoy Cruz, Mushuc Runa, Lanús e Cienciano.