Mano exalta sequência sem derrotas do Fluminense: ‘Virando fortes’

O Fluminense venceu o Volta Redonda por 4 a 0 neste domingo (2), e encaminhou a classificação para a decisão do Campeonato Carioca. Após a partida, o técnico Mano Menezes enalteceu a sequência de sete jogos sem derrotas, e mencionou a chegada de reforços como ponto positivo.

- O jogo resume bastante o que vem acontecendo com a gente nas últimas rodadas. Estamos com uma série de sete jogos sem derrota, isso foi dando afirmação para a equipe. Antes era impossível dar atuações melhores, o início de temporada é muito ruim aqui no Brasil. A gente fica com uma ânsia de colocar uma equipe C porque o resultado não chega e o torcedor já começa a ficar nervoso, a gente também. Você quer colocar (jogadores) antes da hora, e se coloca antes da hora machuca. Pela experiência, seguramos ao máximo o que a gente pôde. Também tivemos um pouco sorte, é importante dizer, mas agora estamos com condições de ter um jogo melhor. A exceção foi o jogo contra o Bangu - iniciou o treinador.

- É um somatório, chegaram jogadores importantes… É uma sensação boa de enxergar algo que te agrada. A produção ofensiva nos últimos jogos, contra o Nova Iguaçu foi bem, o clássico contra o Vasco teve boa produção ofensiva, contra o Flamengo foi mais parelho porque o jogo em si valia mais passar. Vamos construindo na medida que a equipe vai se afirmando para a gente conseguir se entregar mais. Estamos criando dificuldade para os adversários e virando fortes - completou.

O que vem por aí?

Fluminense e Volta Redonda voltam a se enfrentar no próximo domingo (9), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Antes disso, o Tricolor entra em campo na quarta-feira (5) para enfrentar o Caxias, em duelo válido pela Copa do Brasil. O Volta Redonda, no entanto, terá a semana livre para se preparar para o jogo de volta do estadual.

Como foi a vitória do Fluminense?

O Fluminense, que contou com Canobbio em dia inspirado, foi avassalador no primeiro tempo: Em bobeada de Wellington Silva, ex-jogador do Tricolor das Laranjeiras, que recuou fraco para o goleiro, o atacante aproveitou e balançou a rede. Com a mesma intensidade, o uruguaio marcou o segundo gol aos 17 minutos. O melhor, no entanto, ainda estava por vir. Afinal, Arias, aos 30', acertou um chutaço de fora da área, sem chances para o goleiro adversário. A vantagem no marcador, aliás, poderia ser ainda maior.

O Fluminense voltou para a segunda etapa com o mesmo ritmo, e quase chegou ao quarto gol aos 20 minutos, quando Hércules, após receber passe de Guga, mandou a bola no travessão. O gol, no entanto, saiu aos 25', com Cano. Com a ampla vantagem no marcador, a equipe mandante diminuiu o ritmo e buscou controlar a partida. E, mesmo assim, chegou mais perto do quinto do que o Volta Redonda do primeiro.