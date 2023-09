Diogo Barbosa foi o herói do Fluminense no fim de semana. No domingo (3), o Tricolor venceu o Fortaleza por 1 a 0, no Raulino de Oliveira, pela 22ª rodada do Brasileirão, com gol do lateral esquerdo, que está suprindo a ausência de Marcelo com boas atuações e mostrando que pode ser útil para a sequência da temporada. Mais do que isso, Diogo soluciona um problema que vinha se tornando crônico: desde 2022, o Flu enfrenta dificuldades com as peças para a lateral. As improvisações com Calegari e Alexsander, a irregularidade de Cris Silva e a lesão de Jorge foram algumas das adversidades.