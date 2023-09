O Fluminense soube aproveitar a vantagem numérica para ser soberano por toda etapa final da partida. A goleada tricolor começou a ser construída com Kauã Elias aos 15 minutos, após um vacilo na saída de bola do goleiro Lecce. Aos 17', Arthur aproveitou outra falha cruz-maltina para ampliar o resultado para o time das Laranjeiras. A classificação foi sacramentada com gols de Agner, aos 32', e Isaac nos últimos instantes do clássico no Luso-Brasileiro.