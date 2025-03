O Fluminense anunciou a demissão de Mano Menezes logo após a derrota para o Fortaleza, pelo Brasileirão, na noite de sábado (29). Assim, seguindo o caminho natural desde 2016, Marcão assume o comando do time até a definição do novo treinador.

Ex-jogador do clube e muito identificado, Marcão tem sido o homem de confiança quando o comando do time fica vago, muitas vezes sendo acionado para "apagar incêndios". Parte da comissão permanente do Fluminense, o profissional já tem nove "passagens" como técnico.

Ao todo, ele soma 71 partidas à frente do Tricolor, sendo 29 vitórias, 20 empates e 22 derrotas. O Lance! relembra as vezes em que ele esteve à frente do Time de Guerreiros.

Confira o histórico e os números do Sofascore:

2016: Marcão assume o time no início e no fim do ano

Marcão comandou o Fluminense pela primeira vez após a saída de Eduardo Baptista, em fevereiro de 2016. Na ocasião, o interino conquistou vitórias sobre Friburguense e América-RJ, pelo Campeonato Carioca, antes de passar o bastão para Levir Culpi nas semifinais. Depois de 52 jogos e um aproveitamento de 51,9%, o treinador foi demitido e Marcão assumiu o time nas rodadas finais do Brasileirão.

➡️6 jogos

⚽2V-2E-2D

📊44% aproveitamento

🥅5 gols marcados / 5 gols sofridos

2019: Marcão salva o Flu do rebaixamento

Oswaldo de Oliveira e Marcão em treino do Fluminense. (Foto: Daniel Perpétuo/FFC)

Depois da demissão de Fernando Diniz, Marcão se tornou o treinador do time até a chegada de Oswaldo de Oliveira, que fez apenas sete partidas no Tricolor antes de ser demitido por conta dos maus resultados e também de um relacionamento ruim com os atletas. Com isso, Marcão voltou ao comando do Tricolor, dessa vez para salvar o clube do rebaixamento.

➡️18 jogos

⚽7V-7E-4D

📊52% aproveitamento

🥅16 gols marcados / 13 gols sofridos

2020/2021: classificado para a Libertadores

Marcão em coletiva pelo Fluminense. (Foto: Lucas Merçon/FFC)

No fim de 2020, Odair Hellmann deixou o Fluminense no meio do Campeonato Brasileiro - que por conta da pandemia de Covid-19, se estendeu pelos primeiros meses de 2021. Assim, Marcão assumiu a equipe restando 14 partidas para o fim da competição. Naquela edição, o interino levou o Tricolor à 5ª colocação e classificou sua equipe para a Libertadores.

➡️12 jogos

⚽6V-4E-2D

📊61% aproveitamento

🥅19 gols marcados / 10 gols sofridos

2021: vaga na pré-Libertadores

Marcão em jogo entre Fluminense e Chapecoense, pelo Brasileirão de 2021. (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Após a saída de Roger Machado, Marcão assumiu o Time de Guerreiros em agosto de 2021 e encerrou o Brasileirão na 7ª colocação. Com isso, o Fluminense conquistou uma vaga para a Pré-Libertadores de 2022.

➡️25 jogos

⚽11V-4E-10D

📊49% aproveitamento

🥅27 gols marcados / 24 gols sofridos

2022: passagem de bastão

Em 2022, Marcão dirigiu o clube por apenas um jogo entre a saída de Abel Braga e a chegada de Fernando Diniz para sua segunda passagem.

➡️1 jogo

⚽1 derrota

🥅2 gols marcados / 3 gols sofridos

2024: início do Carioca

(Foto: Lucas Merçon/FFC)

Por conta do Mundial de Clubes, Fernando Diniz e o elenco principal do Fluminense se apresentaram mais tarde em 2024. Com isso, Marcão comandou o Tricolor no início do Campeonato Carioca e entregou o Time de Guerreiros na liderança do estadual.

➡️6 jogos

⚽3V-1E-2D

📊55% aproveitamento

🥅7 gols marcados / 4 gols sofridos

2025: primeiras rodadas do Carioca

Nesta temporada, Marcão comandou o Fluminense no início do Carioca, assim como em 2024. Isso porque foi definido que o elenco principal, de Mano Menezes, se reapresentaria um pouco mais tarde. Com isso, o ex-jogador teve um plantel formado em sua maioria por Moleques de Xerém e outros jogadores do elenco profissional que foram liberados antes do fim do Brasileirão de 2024.

➡️3 jogos

⚽2E-1D

📊22% aproveitamento

🥅1 gol marcado / 2 gols sofridos