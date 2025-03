Mano Menezes não é mais o técnico do Fluminense. O clube anunciou a queda do comandante na madrugada deste domingo (30), poucas horas após a derrota para o Fortaleza, pela primeira rodada do Brasileirão de 2025. Ex-jogador do Tricolor e atual comentarista da Globo, Felipe Melo comemorou a decisão nas redes sociais.

Em nota oficial, o Fluminense confirmou a demissão de Mano Menezes às 0h32. Além dele, os auxiliares Sidnei Lobo e Thiago Kosloski e o preparador físico Flávio Oliveira também deixam o clube. No Instagram, Felipe Melo comentou na manhã de domingo no post oficial do Tricolor; veja reação abaixo ⬇️

Comentário de Felipe Melo sobre a demissão de Mano Menezes (Foto: Reprodução/Instagram)

Além da mensagem escrita, o ex-jogador também se manifestou sobre o caso por vídeo, em seu perfil social na mesma plataforma.

— Acho que o Mano Menezes deveria ter saído até antes. Por causa do trabalho, se eu tivesse a caneta, eu teria agradecido depois do jogo do Palmeiras, ano passado no Brasileiro, e muito obrigado e tchau. Nos corredores se falava assim: será que vai passar do Campeonato Carioca? E demorou. Todo mundo achou que não ia passar no Carioca, passou, mas não passou da primeira rodada do Campeonato Brasileiro e já temos o primeiro treinador demitido já na primeira rodada — disse Felipe Melo, em vídeo nos seus stories do Instagram.

📋 O Flu de Mano

Mano Menezes chegou ao Fluminense em julho de 2024 para substituir Fernando Diniz. O técnico teve um bom início de trajetória, mas em seu segundo mês no cargo, conduziu o time às seguidas eliminações na Copa do Brasil, diante do Juventude, e na Libertadores, frente ao Grêmio. O trabalho começou a oscilar, e em uma das edições mais emboladas de Campeonato Brasileiro nos últimos anos, a equipe precisou passar pela briga contra o rebaixamento.

No Brasileirão do ano passado, o Tricolor chegou à última rodada da liga nacional ainda com chances, mesmo que reduzidas, de queda para a Série B. Entretanto, uma vitória simples sobre o Palmeiras no Allianz Parque foi mais do que suficiente para a permanência na elite do futebol brasileiro. Oito dias depois, Mano teve sua renovação acertada com o clube para o ano de 2025.

Em 2025, o Flu fez um Campeonato Carioca de pouco convencimento. Sem poder contar com Ganso, afastado por miocardite, e com novas peças no elenco, o ex-técnico da Seleção Brasileira teve dificuldades para encaixar o melhor futebol, mas ficou entre os quatro melhores na fase geral. Na semifinal, o time dominou o Volta Redonda; entretanto, na decisão, amargou o vice para o rival Flamengo. Com um espaço de 13 dias entre a decisão estadual e a estreia no Brasileirão, o time não apresentou melhora, e a diretoria optou pelo fim do ciclo.

🔢 Números de Mano Menezes pelo Fluminense

⚽ 46 jogos

✅ 20 vitórias

🟰 13 empates

❌ 13 derrotas

💯 Aproveitamento: 52,9%