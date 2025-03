O Fluminense anunciou, na madrugada de sábado (29) para domingo (30), a demissão do ex-treinador Mano Menezes, após derrota para o Fortaleza na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Na web, os tricolores comemoraram a saída de Mano e pediram a volta de Fernando Diniz.

Diniz assumiu a comissão técnica do Tricolor em abril de 2022. Durante a passagem pelo clube, conquistou o Carioca, em 2023, o título inédito da Libertadores, também em 2023, e a Recopa Sul-Americana, em janeiro de 2024. Em abril do mesmo ano, o técnico foi demitido do cargo devido à sequência de derrotas.

Nas redes sociais, torcedores do Fluminense pediram o retorno do ex tão conhecido, principalmente por ter levado a equipe à "Glória Eterna". Confira algumas reações abaixo:

Demissão de Mano Menezes

Mano Menzes em coletiva após a derrota do Fluminense para o Fortaleza no Brasileirão. (Foto: Fluminense)

O trabalho do treinador já vinha sido criticado por parte da torcida desde 2024. Na ocasião, o Tricolor brigou contra o rebaixamento até a reta final da liga, mas se salvou. A diretoria optou por manter o gaúcho na área técnica, mas o vice-campeonato no Cariocão, diante do rival Flamengo, e a derrota por 2 a 0 na abertura do Campeonato Brasileiro dificultaram a permanência.

Mano Menezes chegou ao Fluminense em julho de 2024 para substituir Fernando Diniz. O técnico teve um bom início de trajetória, mas, em seu segundo mês no cargo, conduziu o time às seguidas eliminações na Copa do Brasil, diante do Juventude, e na Libertadores, frente ao Grêmio. O trabalho começou a oscilar, e em uma das edições mais emboladas de Campeonato Brasileiro nos últimos anos, a equipe precisou passar pela briga contra o rebaixamento.

A confirmação da demissão de Mano Menezes foi realizada após a derrota para o Fortaleza, na estreia do Brasileirão 2025, na noite de sábado. Em nota, o clube agradeceu os trabalhos do treinador e anunciou o retorno de Marcão ao cargo de interino.

🔢 Números de Mano Menezes pelo Fluminense

⚽ 46 jogos

✅ 20 vitórias

🟰 13 empates

❌ 13 derrotas

💯 Aproveitamento: 52,9%

