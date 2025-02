O bom desempenho do Fluminense na vitória sobre o Vasco fez com que Mano Menezes ganhasse uma "dor de cabeça" para os próximos jogos. Isso porque Riquelme e Jhon Arias tiveram grandes atuações diante do rival.

Riquelme, cria de Xerém, joga na mesma posição de Arias. Com isso, o colombiano foi deslocado e jogou mais centralizado, enquanto o jovem jogador atuou pelo lado do campo.

Com apenas uma vitória no Carioca antes do clássico, o Fluminense deu uma resposta positiva contra o Vasco. O Tricolor estava tendo problemas no setor da criação.

A "dor de cabeça" de Mano pode aumentar com o possível retorno de Ganso nas próximas semanas. O meia foi diagnosticado com miocardite, uma inflamação no músculo do coração.

Ganso passará por exames na próxima semana para saber se pode voltar aos treinos. O meia ainda precisará de mais dias de preparação, tendo em vista que perdeu boa parte da pré-temporada.

Mano Menezes durante jogo entre Fluminense e Vasco, pelo Campeonato Carioca (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Na próxima rodada, o Fluminense enfrenta o Flamengo. A partida será às 16h30 de sábado (8), no Maracanã. Esta será o último clássico do Tricolor antes das semifinais do Campeonato Carioca.