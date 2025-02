O Fluminense venceu o Vasco de virada, por 2 a 1, na quarta-feira (5), no Estádio Mané Garrincha, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Coutinho abriu o placar para o Cruz-Maltino. Thiago Silva e Cano construíram a virada para o Tricolor. Com a vitória, o Time de Guerreiros conquistou uma honraria especial: o cinturão do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Ex-Vasco aponta erro contra o Fluminense e não perdoa: ‘Dos piores jogos que vi’

A vitória do Fluminense sobre o Vasco não representou apenas três pontos na tabela de classificação do Campeonato Carioca. O resultado deu posse ao Tricolor de uma conquista fictícia nascida na Inglaterra e adaptada no Brasil por dois torcedores: o historiador Michael Serra e o empresário André Silva.

Cinturão do futebol brasileiro

Na disputa pelo cinturão do futebol brasileiro, são considerados somente jogos de torneios oficiais entre dois times brasileiros. Em torneios internacionais, são consideradas apenas as disputas entre clubes do Brasil.

continua após a publicidade

Um campeão perde o cinturão quando é derrotado durante o tempo regulamentar de jogo, na prorrogação, ou mesmo em disputa de pênaltis. Caso um time vença a partida, mas seja derrotado nos pênaltis, perde o título. Além disso, o campeão não perde o cinturão após um empate em jogo normal, sem penalidades posteriores.

Após vitória sobre o Maricá, no duelo válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, o Vasco tornou-se o detentor do cinturão brasileiro. Anteriormente, o Tsunami Metropolitano havia conquistado com o triunfo sobre Botafogo na primeira rodada do torneio.

continua após a publicidade

Vasco 1x2 Fluminense

Vasco e Fluminense proporcionaram um clássico animado desde o início. Logo no primeiro minuto, Paulinho roubou a bola de Fuentes e tocou para Vegetti. O atacante cruz-maltino cruzou, e Philippe Coutinho abriu o placar.

Tudo se encaminhava para a primeira vitória do Vasco em clássicos em 2025. Porém, o Fluminense não se abateu e empurrou o Cruz-Maltino para o campo de defesa. Aos 31 minutos, Thiago Silva empatou após cobrança de falta de Arias.

A virada veio minutos depois. Fuentes, que era o vilão do Fluminense, se tornou herói. Aos 40 minutos, um chute do lateral-esquerdo desviou em Cano e se tornou uma assistência. O atacante argentino mostrou oportunismo e colocou o Tricolor em vantagem no placar.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Com o resultado, o Fluminense subiu na tabela e entrou na briga por uma vaga para as semifinais do Campeonato Carioca. Agora, o Tricolor ocupa a 6ª posição, com 10 pontos. Enquanto isso, o Vasco é o 3º colocado, com 13 pontos.

O Vasco volta a campo na segunda-feira (10), quando enfrentará o Sampaio Corrêa, às 18h, no Estádio Lourival Gomes de Almeida. Já o Fluminense fará mais um clássico. O Tricolor encara o Flamengo às 14h30 de sábado (8), no Maracanã, na partida quer marca o próximo confronto do cinturão brasileiro.