Mano Menezes voltou a analisar a polêmica saída de Marcelo do Fluminense, em novembro de 2024. Em entrevista à "Rádio Grenal", o treinador afirmou que a discussão na partida contra o Grêmio, na 32ª rodada do Brasileirão, que gerou a rescisão de contrato do jogador com o Tricolor, não foi um "caso isolado".

continua após a publicidade

➡️ Tartá, ex-Fluminense, projeta trabalho de Mano Menezes em 2025

— O fato do Marcelo não foi um caso isolado. (Na beira do campo) nenhuma direção toma nenhuma decisão por um único caso. Aquilo foi a gota d'água — disse Mano, sobre o episódio com Marcelo.

Marcelo x Mano Menezes

Marcelo se envolveu em uma discussão com Mano Menezes antes de entrar em campo no duelo com o Grêmio, sendo mantido como reserva após a situação. O jogador não teria gostado de entrar já aos 44 minutos do segundo tempo, e o treinador reprovou o comportamento de seu comandado.

continua após a publicidade

Na situação, Mano relatou ter ouvido "algo que não gostou", enquanto o lateral reclamou de toques do treinador em seu braço, com indícios de que ele "queria fazer média com a torcida".

Ao ver a insatisfação do lateral-esquerdo, Mano empurrou-o de volta para o banco de reservas e chamou John Kennedy, que entrou no lugar de Lima. Na coletiva pós-jogo, o técnico falou que a situação seria resolvida internamente. Dessa maneira, o Fluminense confirmou a rescisão contratual com Marcelo dois dias após a partida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense