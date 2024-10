Mano Menezes explica função de Ganso no Fluminense

Ganso como capitão pelo Fluminense (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)







Escrito por Pedro Brandão , supervisionado por Lance! • Publicada em 23/10/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense somou mais vitória para fortalecer sua sequência positiva no Brasileirão, mais uma vez com boa atuação de Paulo Henrique Ganso. O camisa 10 comandou o Tricolor no triunfo por 1 a 0 contra o Athletico-PR, nesta terça-feira (22). Na coletiva após a partida, Mano Menezes explicou a função do meia no time.

Na pergunta, o treinador gaúcho foi questionado sobre as suas substituições no decorrer do jogo. Mano contou que precisava atacar mais a área e precisou mudar o time por conta da linha de cinco formada pelo Furacão. Durante a explicação, o treinador detalhou características de Ganso.

- Ficou um atacante (do Fluminense) contra três zagueiros (do Athletico-PR). Aí entra um poquinho da característica dos nossos jogadores. O Ganso é um camisa 10 espetacular. Mas não é um camisa 10 de entrar na área para a conclusão final de jogada. Ele é um armador. Ele é um homem do passe, do penúltimo passe. Então tínhamos que fazer com outros jogadores.

Apesar da temporada ruim do Fluminense, Ganso consegue se destacar no Campeão da América e tem seu nome ventilado até na Seleção Brasileira. O jogador se estabeleceu de vez como um dos grandes ídolos recentes da história do clube e parece cada vez mais identificado com o verde branco e grená.

Como foi o jogo?

Fluminense e Athletico-PR fizeram um primeiro tempo abaixo do esperado para dois times que precisavam da vitória. Já no segundo tempo, o Fluminense tentou mudar o panorama da partida e ser mais agudo. Foi assim que abriu o placar com Lima, logo aos 5 minutos. No entanto, o meia estava em posição irregular e o gol foi anulado. O melhor ficou para o final. Iluminado, Germán Cano abriu o placar aos 35 minutos e garantiu a vitória para o Fluminense, após um bate e rebate dentro da área adversária.

O que vem pela frente?

O Fluminense volta a entrar em campo para enfrentar o Vitória, na 31ª rodada do Brasileirão. O jogo será neste sábado (26), às 16h30, no Barradão. O Athletico-PR, por sua vez, recebe o Cruzeiro, às 17h30 do mesmo dia, na Ligga Arena.