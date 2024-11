Mano Menezes, do Fluminense, aprova pênalti para o Grêmio, mas critica arbitragem

Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 01:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Técnico do Fluminense, Mano Menezes comentou a atuação da arbitragem no empate em 2 a 2 com o Grêmio nesta sexta-feira (1º), pela 33ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva, o treinador foi questionado sobre a revolta de Filipe Melo, expulso por reclamar de pênalti marcado para o adversário. O comandante afirmou concordar com a marcação, mas criticou outras decisões do árbitro Matheus Delgado Candançan.

- A indignação é um somatório do momento, da frustração que você traz junto, você leva junto. É um lance em que o jogador joga a bola de cabeça... Ele e o Fábio, a trombada seria inevitável, né? Mas o Fábio estava com a perna aberta. Então eu acho que a gente também tem que entender que por mais duro que seja, por mais necessário que seja, o Fábio ampliou o corpo, né? E o árbitro marcou - disse Mano.

- Talvez poderíamos reclamar do excesso de acréscimo, que num jogo em que a gente jogou o tempo inteiro e não tinha razão nenhuma de ter oito minutos, mas acho arbitragem muito confusa durante todo o tempo, errou bastante, né? Acho que na penalidade máxima ele acertou - completou o técnico do Tricolor.

Como foi o jogo?

Fluminense e Grêmio ficaram no empate em 2 a 2 nesta sexta-feira (1º), no Maracanã, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Jhon Arias e Kauã Elias marcaram para os donos da casa, e Braithwaite e Reinaldo (de pênalti) fizeram para os visitantes. Com o resultado, o Tricolor carioca chega a 37 pontos e assume provisoriamente a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Imortal segue em 11º lugar, com dois pontos a mais.

