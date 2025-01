Mano Menezes abre o jogo sobre relação com Marcelo no Fluminense

Técnico do Fluminense, Mano Menezes falou sobre sua relação com Marcelo durante o período em que trabalharam juntos no Tricolor. O lateral-esquerdo teve seu contrato rescindido após uma polêmica pública com o treinador na beira do gramado do Maracanã.

Em entrevista à "TNT Sports", o comandante fez questão de elogiar o atleta e explicou o motivo da saída do jogador antes do fim de seu contrato. No entanto, o técnico não quis dar detalhes sobre os bastidores da briga entre os dois.

- O mesmo treinador da Seleção que teve problema na convocação aqui, levou o Marcelo para a Olimpíada. Não dá para olhar só a parte ruim. Certamente a maior parte das questões são boas, senão não teria construído a trajetória vencedora que construiu. Nos momentos difíceis, se valoriza muito o ruim. Não tivemos muitos problemas com ninguém, a maioria foi profissional. As coisas não podiam ser tão ruins de relacionamento se o Fluminense conseguiu vencer a Libertadores. Depois, a coisa fica negativa. A tentativa de quem comanda é levar as coisas até o fim da temporada da melhor maneira possível para tomar as decisões que precisamos tomar. Mas às vezes não dá. Às vezes acontece algo que temos que interromper, o clube entendeu que deveria ser dessa forma e assim foi. Foi uma coisa de beirada de campo. Não foi a coisa mais importante para tomar a decisão que tomou.

Em novembro de 2024, o Fluminense enfrentava o Grêmio no Maracanã quando Mano Menezes chamou Marcelo do banco de reservas para entrar na partida. No entanto, a dupla se desentendeu na beira do campo, e o comandante optou por deixar o atleta entre os suplentes e optou por outra alteração. No dia seguinte, o veterano foi desligado do clube.