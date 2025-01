Centroavante do Fluminense, Germán Cano revelou estar feliz em voltar ao clube após as férias para o início da pré-temporada. A equipe principal treina em dois períodos visando a disputa do Campeonato Carioca.

- A gente está muito feliz de voltar para poder treinar, fazer nossa pré-temporada. Estou com saudades de estar em casa, estar com nossos companheiros. Temos que nos preparar muito bem, ainda mais na parte física e com combinação de bola para soltar um pouquinho - disse o argentino em entrevista à FluTV.

O elenco comandado por Mano Menezes só deve entrar em campo diante do Madureira, válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. Nos quatro primeiros jogos, o Fluminense será comandado por Marcão e atuará com um time alternativo.

No ano passado, o Tricolor treinou apenas uma semana antes de entrar em campo contra o Bangu, pelo estadual. O atraso se deu por conta da disputa do Mundial de Clubes, em 2023. Atualmente, o Fluminense se vê com mais tempo para adequar fisicamente seus atletas de olho no Carioca, mas também na primeira fase da Copa do Brasil.