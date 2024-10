Maiores vendas do Fluminense: veja lista completa

André é a maior venda da história do Fluminense (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/10/2024 - 16:39 • Rio de Janeiro

O Tricolor das Laranjeiras, um dos clubes mais tradicionais do Brasil, revelou diversos jogadores nos últimos anos que renderam um bom montante de dinheiro para o time. Mas será que só jogadores revelados em Xerém são os que mais deram retorno financeiro para o clube? O Lance! conta as maiores vendas do {Fluminense}.

André é a maior venda do Fluminense; Confira a lista (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

As 10 maiores vendas do Fluminense:

10º lugar: Aleksander - A décima maior venda da história do Fluminense é criada nas categorias de base do clube. Aleksander esteve presente no elenco que foi campeão da Libertadores em 2023, atuando com certo destaque. No meio da temporada de 2024, ele foi vendido para o Al-Ahli, por 9 milhões de euros.

9º lugar: Thiago Neves - O nono lugar fica com o meia Thiago Neves. Na temporada 2008/09, o jogador foi vendido para o Hamburgo, da Alemanha, por 9 milhões de euros. No entanto, a ida para a Europa acabou não vingando da melhor forma, o que fez com que o atleta atuasse novamente pelo Brasil, além de jogar também pelo Oriente Médio.

8º lugar: Thiago Silva - Uma das grandes revelações recentes do Tricolor das Laranjeiras, Thiago Silva é a oitava maior venda do Fluminense. O zagueiro foi vendido para o Milan na temporada 2008/09, por 10 milhões de euros. Depois de ser figura carimbada de Copa do Mundo para o Brasil, além de fazer grande carreira por PSG e Chelsea, o zagueiro voltou para o Fluminense em 2024.

7º lugar: Kayky - Mais um jogador que foi desenvolvido em Xerém, Kayky é a sétima maior venda do clube, pelo valor de 10 milhões de euros. O jogador foi vendido para o grupo City na temporada 2021/22 e atualmente está emprestado para o Sparta Rotterdam.

6º lugar: Luiz Henrique - Outro cria de Xerém, Luiz Henrique é a sexta maior venda do Fluminense, ao ser vendido para o Real Betis, da Espanha, por 10,4 milhões de euros. Atualmente, o jogador retornou ao futebol brasileiro, para o rival Botafogo, onde faz bom Campeonato Brasileiro, que o rendeu convocação para a Seleção Brasileira.

5º lugar: Pedro - Um dos centroavantes mais completos do futebol brasileiro na atualidade, mas atuando pelo maior rival do Fluminense, o Flamengo, Pedro é o quinto colocado da lista. Ele foi vendido para a Fiorentina quando tinha 22 anos, na temporada 2019/20, por 11 milhões de euros.

4º lugar: João Pedro - Seguindo com a safra de atacantes de Xerém, João Pedro é a quarta maior venda do clube. Ele foi vendido para o Watford, da Inglaterra, na temporada 2019/20, quando tinha apenas 19 anos, por 11,5 milhões de euros. Atualmente, ele defende as cores do Brighton.

Jogando atualmente no Brighton, João Pedro é a quarta maior venda do Fluminense e um dos principais atacantes brasileiros da atualidade (Foto: Divulgação / Watford)

3º lugar: Richarlison - Outro jogador do clube que também foi vendido para o Watford foi Richarlison. O atacante foi vendido na temporada 2017/18, por 12,4 milhões de euros e fica em terceiro na lista de maiores vendas do Fluminense. Atualmente, ele joga pelo Tottenham, também da Inglaterra.

2º lugar: Gérson - Grande revelação do clube nos últimos anos, Gérson é a segunda maior venda do Fluminense. Ele foi vendido para a Roma, na temporada 2016/17, quando tinha apenas 19 anos, por um valor de 18,5 milhões de euros. Hoje em dia, ele veste a camisa do Flamengo.

1º lugar: André - O primeiro lugar da lista de maiores vendas fica com André, também formado em Xerém. O volante que ganhou grande destaque durante o tempo em que jogou pelo clube carioca, foi vendido por 22 milhões de euros para o Wolverhampton, da Inglaterra, na temporada 2024/25.

Valor arrecadado pelo clube

