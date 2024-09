Assis é o atleta com mais títulos pelo Fluminense (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 17:46 • Rio de Janeiro

O {Fluminense}, que está entre os quatro maiores clubes do Rio de Janeiro e entre os maiores do Brasil, colecionou diversas glórias ao longo dos anos, desde a sua fundação. Com isso, diversos atletas ficaram eternizados na história do Tricolor das Laranjeiras com os troféus que conquistaram pelo time carioca. O Lance! te conta quem são os jogadores com mais títulos pelo Fluminense.

Assis (à esquerda) e Washington (à direita) estão empatados como jogadores com mais títulos pelo Fluminense (Foto: Reprodução)

Confira os jogadores com mais títulos pelo Fluminense

9 títulos: Assis, Jandir Bugs, Paulo Victor e Washington César

Com nove títulos pelo Fluminense, quatro jogadores apresentam esse número de honrarias pelo clube. Assis ganhou seus troféus com o clube durante a década de 1980, com as principais conquistas sendo o Campeonato Brasileiro de 1984, além dos Cariocas de 1983, 1984 e 1985, juntamente com as Taças Guanabaras de 1983 1985. Jandir Bugs, Washington César e Paulo Victor participaram exatamente das mesmas conquistas de seu companheiro de clube, Assis.

8 títulos: Oswaldo Gomes, Denílson Custódio e Carlos Alberto Gomes

Com oito títulos pelo Tricolor das Laranjeiras, temos um empate triplo. Oswaldo Gomes jogou pelo Flu durante 15 anos, em 1906 a 1921. O meio-campo venceu oito Campeonatos Cariocas durante esse período, fazendo mais de 180 partidas pelo clube.

Denílson Custódio foi um grande atleta do Fluminense durante as décadas de 1960 e 1970. Entre os principais títulos do volante estão o Campeonato Brasileiro de 1970, além de também ser tetracampeão do Campeonato Carioca pelo clube.

Meio-campista com duas passagens pelo Tricolor das Laranjeiras, Carlos Alberto Gomes venceu grandes competições durante seu tempo no clube em 1973-1980 e 1984-1985. Entre as principais conquistas estão quatro Campeonatos Cariocas e uma Taça Guanabara no ano de 1975.

7 títulos: Gum, Castilho, Branco, Wanderley Alves, Marco Antônio, Ricardo Gomes e Fred

Com sete títulos, temos sete jogadores empatados com este números de honrarias. Gum e Fred participaram de basicamente os mesmos títulos, com destaque para os Campeonatos Brasileiros de 2010 e de 2012, que fez a dupla ficar eternizada como ídolos do Tricolor das Laranjeiras.

O goleiro Castilho também é figura icônica do Fluminense. O atleta fez quase 700 partidas pelo clube, conquistando a Copa Rio de 1952, três Campeonatos Cariocas e duas taças do Torneio Rio-São Paulo.

O artilheiro Fred, é um dos atletas com mais taças pelo Tricolor das Laranjeiras (Foto: Wagner Meier/AGIF)

O lateral-esquerdo, Branco, fez parte das mesmas conquistas que Assis, Jandir Bugs, Washington César e Paulo Victor ganharam, mas não venceu a Copa Kirin e o Torneio de Paris de 1987. Wanderley Alves e Ricardo Gomes também atuaram na década de 1980 com Branco e os outros jogadores que foram citados.

Fechando a lista com sete títulos está Marco Antônio. O lateral-esquerdo com mais de 300 partidas pelo Fluminense tem como seus títulos expressivos o Campeonato Brasileiro de 1970, além de ser tetracampeão Carioca pelo clube.

