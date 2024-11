Livre do Z-4? Fluminense pode ir da preocupação a paz após rodada favorável no Brasileirão

Com uma rodada favorável no Brasileirão, o Fluminense pode ir da preocupação a paz e se ver distante do Z-4 após o jogo contra o Fortaleza. Com um jogo a menos em relação aos adversários diretos, o Tricolor não tem chances de entrar na zona de rebaixamento, nesta sexta-feira (22).

Atualmente, o Time de Guerreiros tem 24,5% de chances de cair para a Série B, segundo dados da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No entanto, a equipe de Mano Menezes pode reduzir, e muito, essa probabilidade em caso de vitória no Maracanã.

Tanto Bragantino, quanto Criciúma, que estão na zona de rebaixamento, possuem os mesmos 37 pontos que o Fluminense. Por outro lado, Grêmio e Athletico-PR, que estão com 40 pontos na classificação, possuem 6,4% e 10,4% de chances de descenso, respectivamente.

Neste momento, o Tricolor vive um período de preocupação, principalmente por ter sido ultrapassado pelo Juventude e estar fora do Z-4 apenas pelos critérios de desempate. Ainda assim, a equipe de Mano Menezes não vê seus rivais com fôlego para subir na tabela.

O Bragantino, que ocupa a 18ª colocação, não vence um jogo há 10 rodadas no Brasileirão, enquanto o Criciúma vive um jejum de cinco partidas sem um triunfo. Em fases ruins, os adversários do Fluminense se afundam e se encontram em situações complicadas.

Cenário do Fluminense no Brasileirão

Caso não vença para conseguir a tranquilidade necessária na sequência do Campeonato Brasileiro, o Tricolor pode subir uma posição conquistando um ponto sobre o Fortaleza. O Time de Guerreiros ultrapassaria o Juventude no critério de desempate, uma vez que ambos igualariam a pontuação.

Em caso de triunfo, o Fluminense tem boas chances de se livrar virtualmente da degola na 35ª rodada, uma vez que tem um jogo direto contra o Criciúma. Nessa ocasião, a equipe de Mano Menezes poderá abrir até seis pontos de vantagem sobre o Tigre restando apenas nove rodadas. Mas tudo começa no confronto com o Fortaleza.