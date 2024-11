Com Thiago Silva na lista, veja pendurados do Fluminense contra Fortaleza

Com Thiago Silva na lista, o Fluminense tem cinco jogadores pendurados contra o Fortaleza, pela 34ª rodada do Brasileirão. Com isso, o Tricolor pode ter ausências chaves para o duelo contra o Criciúma.

Além do zagueiro e capitão, o Time de Guerreiros tem Martinelli, Samuel Xavier, Marquinhos e Manoel dentre os atletas que estão com dois cartões amarelos. Além do quinteto, o técnico Mano Menezes também está pendurado.

A questão dos desfalques por suspensões foi um fator que teve um grande peso na derrota do Fluminense para o Internacional antes da Data Fifa. Na ocasião, o Tricolor não contou com Jhon Arias, Ganso, Kauã Elias, Thiago Santos e Fábio.

Dentre os pendurados, Thiago Silva, Martinelli e Samuel Xavier são peças consideradas titulares na equipe de Mano Menezes. O clube busca minimizar as ausências para ter o elenco completo no que pode ser uma decisão pela permanência na primeira divisão contra o Criciúma.

Elenco do Fluminense líder em punições

No Brasileirão, Ganso lidera ao lado de Jadson (Juventude) e Kanu (Bahia) a estatística de jogadores que mais receberam cartões amarelos com 12 para cada um. Por outro lado, Felipe Melo lidera a lista de cartões vermelhos diretos ao lado de Hércules (Fortaleza) e Marlon (Cruzeiro) com dois.

continua após a publicidade

Na competição, os jogadores do Fluminense receberam 97 cartões amarelos ao longo do ano. Os números não levam em consideração as sanções recebidas por treinadores na beira do gramado.