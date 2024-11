Fluminense faz nova promoção para lotar Maracanã contra o Fortaleza

O Fluminense realizou uma nova promoção aos torcedores para lotar o Maracanã contra o Fortaleza, pela 34ª rodada do Brasileirão. O Tricolor anunciou a venda de dose dupla de cerveja nos bares e restaurantes do estádio até 21h15 (de Brasília).

Além disso, o clube confirmou que o fã que comprar um Flu Burguer com uma batata frita receberá um refrigerante de graça. A promoção também é válida até 15 minutos antes da partida, que está marcada para 21h30 (de Brasília), começar.

Na última parcial divulgada, o Fluminense havia vendido apenas 25 mil ingressos para um duelo que é tratado como decisivo. O Tricolor já havia feito promoção ao abrir venda de bilhetes para o setor norte com preços que variam entre R$ 5 e R$ 10.

No confronto com o Grêmio, o Time de Guerreiros colocou 35.278 mil pessoas no Maracanã e vive a expectativa por bater esse número até a hora da partida contra o Fortaleza. No entanto, o clube ainda não conseguiu esgotar nenhum setor.

Importância de Fluminense x Fortaleza

Na luta contra o rebaixamento, a equipe de Mano Menezes tem um confronto decisivo contra o Fortaleza, no Maracanã. O Fluminense conta com os jogos em casa para somar pontos e se livrar da incômoda situação na tabela o quanto antes.

Atualmente, o Tricolor tem os mesmos 37 pontos que Criciúma e Bragantino, que estão entre as quatro equipes que estão caindo para a segunda divisão. Em caso de vitória, o Time de Guerreiros irá respirar com mais tranquilidade na competição.