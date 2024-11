Fluminense encara adversidade contra o Fortaleza, pelo Brasileirão

Na luta contra o rebaixamento, o Fluminense encara o Fortaleza, mas também um adversidade no duelo pela 34ª rodada do Brasileirão. O Leão é uma das melhores equipes visitantes da competição até o momento.

Por outro lado, o Tricolor não está entre os melhores mandantes do Campeonato Brasileiro, mas entra em campo no Maracanã com a missão de arrancar os três pontos, na sexta-feira (22). O Time de Guerreiros é apenas o 14º clube atuando em casa, tendo somado 24 pontos.

Enquanto isso, o Fortaleza é o 5º melhor visitante do torneio com cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas. A equipe de Juan Pablo Vojvoda está atrás apenas de Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Internacional.

Diante desse cenário, o Fluminense encara o Fortaleza como um dos grandes desafios da reta final de temporada. Ainda mais com o clube nordestino na briga pelo título do Campeonato Brasileiro com apenas cinco pontos atrás do líder.

Retrospecto de Fluminense x Fortaleza desde 2019

Desde 2019, Fluminense e Fortaleza se enfrentaram em seis ocasiões no Maracanã entre Brasileirão e Copa do Brasil. O Tricolor das Laranjeiras conquistou três vitórias, dois empates e uma derrota, o que representa um aproveitamento de 61,1%.

