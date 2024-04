Lelê sofre entorse no joelho e será reavaliado pelo Fluminense

Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 09/04/2024 - 23:56 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante do Fluminense, Lelê, sofreu uma entorse no joelho direito e será reavaliado pelo clube. O jogador saiu do Maracanã com a perna imobilizada e com o auxílio de muletas. Confira no player acima.

Lelê sofreu uma lesão no joelho direito na partida contra o Colo-Colo (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Após dividida com o zagueiro uruguaio Saldívia, Lelê sentiu o joelho direito. O atacante deixou o campo de maca e chorando.

Na sequência do lance, o jgoador ficou caído em campo até a bola parar para ser atendido. Ao se aproximar do atleta, o médico do Fluminense fez o sinal com as mãos pedindo substituição.

Lelê pode se tornar desfalque para Fernando Diniz nos próximos jogos. O Fluminense estreia neste final semana no Brasileirão e ainda tem a sequência da Libertadores e da Copa do Brasil.