Na estreia do Tricolor no Brasileirão, o centroavante recebeu uma oportunidade entre os titulares da equipe, uma vez que a equipe de Fernando Diniz tinha um jogo marcado contra o The Strongest, pela Libertadores, três dias depois. E o jovem aproveitou sua oportunidade com um gol marcado na vitória por 3 a 0 dos cariocas sobre os mineiros.