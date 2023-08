- Vocês têm que preparar seu coração novamente, vai ser igual ou mais duro do que contra o Flamengo, mas com características diferentes. É uma equipe que trabalha de maneira distinta (em relação ao Flamengo), que se movimenta em outros setores. Arias, Cano e Keno... Cano conhecemos, é um goleador, com gols para todos os lados. O treinador (Diniz) é um treinador muito capaz e inteligente.