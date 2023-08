- Eu tive uma lesão importante contra o Vasco, quando estava no Palmeiras ainda, quebrei o meu tornozelo. Não foi uma cena tão forte quanto essa, a dele foi muito pior, mas foi uma lesão importante. Eu pensei: "Cara, o que esse cara vai sofrer para voltar!". Me coloquei na pele dele. De fato, muito difícil. Mas apenas falei que, para mim, foi sem querer. O Marcelo deu um drible e estava com o pé no ar, tinha que colocar no chão. De forma alguma, falei qualquer coisa contra o atleta que se machucou, pelo contrário, lamento muito. Mandei uma mensagem e fiz questão de marcá-lo no Instagram. É um companheiro de profissão, e não queremos que isso aconteça com ninguém - completou Felipe.