Fluminense visita Athletico-PR aliviado e com chances de se afastar de vez do Z-4

O Fluminense visita o Athletico-PR aliviado por conta da derrota do Criciúma para o Corinthians e com grandes chances de se afastar de vez do Z-4. O Tricolor tem a oportunidade de abrir quatro pontos de diferença para o Tigre caso vença o Furacão na Ligga Arena.

O Time de Guerreiros também tem um olho na partida entre RB Bragantino e Cruzeiro, que será disputada no mesmo horário de seu compromisso em Curitiba. O Massa Bruta não vence uma partida no Brasileirão há 10 rodadas, enquanto a Raposa sonha com vaga na próxima Libertadores.

Com os resultados de sábado (30), o Fluminense reduziu suas chances de jogar na Série B para 30,6%, enquanto o Criciúma elevou suas probabilidades para 85,9%. Por conta disso, o Tricolor uma grande chance de aproveitar um resultado favorável e seguir abrindo diferença para o Z-4.

No melhor dos cenários, o Time de Guerreiros pode abrir quatro pontos de vantagem para a zona de rebaixamento restando apenas dois jogos na competição. Com isso, a equipe de Mano Menezes teria a chance de se livrar matematicamente da degola em casa contra o Cuiabá.

Prós e contras para o Fluminense

Adversário do Tricolor, o Athletico-PR tem a 5ª pior campanha como mandante no Campeonato Brasileiro. O Furacão somou apenas 24 pontos em casa, e os resultados não refletem uma suposta vantagem que teria atuando na Ligga Arena.

No entanto, o Fluminense precisa vencer duas barreiras: a sequência de jogos sem triunfos (5) e a má campanha como visitante. Fora de casa, a equipe de Mano Menezes tem a 6ª pior campanha do Brasileirão.