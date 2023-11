- Claramente, hoje eu estou eternizado, ficaremos marcado em um clube tão grande como o Fluminense. O cenário completo, jogo no Maracanã, maior palco da América do Sul, um rival como Boca e o primeiro título do Fluminense. Eu fico grato. O dia de hoje, me sinto valorizado pelo jogador e pessoa que sou. Estou feliz pelo que eu sou, quero ser um exemplo para as pessoas. Me sinto valorizado. Minha grande meta é ser uma pessoa melhor do que fui um ano atrás - completou.