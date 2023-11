- A vida é maravilhosa para quem não desiste, mas ela também é trágica. Hoje o momento é maravilhoso. O sabor de ganhar é muito importante e vou aproveitar ao máximo. As derrotas me machucam muito, mas tem gente que é muito cruel. Tem uma galera que é só maldade, mas tem as críticas que ajudam a melhorar. As derrotas já me machucaram muito. Eu aprendi a ser técnico como jogador de futebol. Fui um típico jogador de futebol, pobre, perdi meu pai muito cedo. A imprensa de uma forma geral, trata o jogador como objeto. Essa distorção eu ouvi a minha vida inteira. O Fábio quando chegou treinava antes com os pés, se dedicou. Então se a gente não tem apoio interno, convicção, a gente se perde. Cadê o próximo John Kennedy que precisa de ajuda? Agora todos estão celebrando.