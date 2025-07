A bela campanha do Fluminense no Mundial de Clubes da Fifa pode ter um efeito colateral que fará o time sentir nas próximas rodadas do Brasileirão: a "desvantagem física", para usar um termo dito pelo capitão Thiago Silva após a derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro. Enquanto a maior parte das equipes da Série A teve um período de férias e outro de intertemporada, as quatro que disputaram a Copa de clubes nos Estados Unidos emendaram uma sequência adicional de jogos, principalmente o tricolor carioca.

Thiago Silva fez questão de ressaltar que isso não serve de desculpa pelo futebol ruim do primeiro tempo no Maracanã, mas o experiente zagueiro citou o desequilíbrio físico neste momento de Brasileirão.

— Fisicamente a gente sente um pouco, é natural. Viemos de uma competição de muita intensidade. A torcida entendeu tudo que fizemos no Mundial, nós corremos uma barbaridade atrás dos caras, no sol, numa intensidade diferente, enquanto os outros times ficaram se preparando — observou o zagueiro.

— Às vezes os times que disputam campeonatos importantes chegam em um momento como esse e sentem fisicamente. Infelizmente é assim — acrescentou Thiago Silva.

Renato diz que precisa revezar grupo no Fluminense

O técnico Renato Gaúcho também usou o cansaço do grupo para justificar a escalação do time. Diante do Cruzeiro, Fuentes foi o lateral-esquerdo e Soteldo um dos atacantes, com Renê e Cannobio ficando de fora.

— Tenho as informações da semana que vocês (imprensa) não têm, como os jogadores estão. Vamos jogar a cada três dias. Jogamos hoje (quinta) uma decisão, outra daqui a três dias (clássico com o Flamengo). Tenho que revezar o grupo e sei quem está melhor — considerou Renato.

— Se eu tivesse escalado outros dois, esses dois teriam que jogar no domingo. Bem-vindo ao futebol brasileiro a cada três dias uma competição — disse o técnico do Fluminense.