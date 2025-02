Jhon Arias é trunfo do Fluminense para decisão contra o Bangu

Grande "reforço" do Fluminense na temporada, Jhon Arias é uma espécie de trunfo da equipe de Mano Menezes para a decisão contra o Bangu, no Campeonato Carioca. O clube da zona oeste é a principal vítima do colombiano com a camisa do Tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Contratado em 2021, Arias participou de duas partidas entre Fluminense e Bangu, tendo marcado três gols sobre o rival, além de ter contribuído com uma assistência. Em ambas as ocasiões, o Time de Guerreiros saiu vitorioso no duelo.

Além do Bangu, o meia-atacante também balançou as redes três vezes contra Grêmio, Goiás e Juventude, que são adversários encontrados com mais frequência por conta dos torneios nacionais. Diante do rival estadual, Arias tem uma média de mais de um gol por jogo.

continua após a publicidade

Em busca de uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense vê a vitória contra o Bangu como essencial. O Alvirrubro está matematicamente rebaixado no estadual e entra sem pretensões na partida que será disputada no domingo (23), no Maracanã.

Na 5ª colocação, o Tricolor conta com a participação de Jhon Arias para construir um triunfo, chegar aos 17 pontos e ultrapassar ou Vasco, ou Madureira em busca de uma vaga no G-4. Embora não tenha marcado gols em 2025, o colombiano vem sendo peça fundamental da equipe.

continua após a publicidade

Embora tenha estreado mais tarde no Campeonato Carioca devido a um desconforto muscular, Jhon Arias já possui três assistências e é o maior garçom da competição. Na vitória sobre o Nova Iguaçu, os dois gols do Tricolor saíram dos pés do camisa 21, que vem sendo fundamental no início do ano.