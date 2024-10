Ingressos do Fluminense: onde comprar?

Ingressos do Fluminense estão disponíveis no site oficial do clube. (Foto: AGIF/Thiago Ribeiro)







Publicada em 17/10/2024

Caso você queira assistir aos jogos do Fluminense e torcer pelo Tricolor das Laranjeiras, adquirir ingressos é fácil e prático. Existem opções para comprar ingressos tanto online quanto presencialmente. As vendas são feitas por meio da plataforma oficial do clube, garantindo acesso seguro e vantajoso aos jogos.

Onde comprar ingressos do Fluminense

Os ingressos do Fluminense podem ser adquiridos online através do site Fluminense Futebol Card, onde é possível selecionar o jogo desejado, escolher o setor do estádio e efetuar o pagamento de maneira segura. É importante lembrar que, ao comprar os ingressos, é obrigatório cadastrar o CPF e fazer o cadastro facial dos portadores, sendo esta uma medida de segurança para evitar fraudes.

A abertura das vendas ocorre em ondas, priorizando inicialmente os sócios do clube, que têm vantagens exclusivas, como descontos e acesso a setores especiais:

Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Leste Raiz / Pacote Futebol : São liberados em primeiro lugar para esses planos de sócio.

: São liberados em primeiro lugar para esses planos de sócio. Arquiba 60% / Pacote Jogos : Têm acesso à compra na segunda onda.

: Têm acesso à compra na segunda onda. Público Geral: Somente após os sócios garantirem seus ingressos, as vendas são liberadas para o público geral.

Pontos de venda presenciais para ingressos do Fluminense

Além da opção online, também é possível comprar ingressos presencialmente em pontos de venda autorizados. Esses pontos são:

Sede do Fluminense em Laranjeiras (Rua Álvaro Chaves, 41) - Aberta nos dias que antecedem o jogo.

(Rua Álvaro Chaves, 41) - Aberta nos dias que antecedem o jogo. Loja Oficial Fluminense FC em Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D) - Também aberta nos dias que antecedem o jogo.

(Rua Barata Ribeiro, 458, Loja D) - Também aberta nos dias que antecedem o jogo. Loja Oficial Fluminense FC no Shopping Nova América (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406).

Os ingressos podem ser comprados em dinheiro ou via cartão de crédito, dependendo do ponto de venda. Após a compra, o QR Code gerado é baixado automaticamente pelo aplicativo do Fluminense e deve ser apresentado no dia do jogo para o acesso ao estádio.

Valores e setores dos ingressos do Fluminense

Os ingressos do Fluminense são divididos por setor e os preços variam conforme o local escolhido no estádio. Veja os valores médios de 2024:

Setor Sul : Valores a partir de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada).

: Valores a partir de R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia-entrada). Setor Leste Inferior : R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada).

: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia-entrada). Setor Oeste : Valores chegam a R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada).

: Valores chegam a R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia-entrada). Setor Maracanã Mais: Inclui serviço de buffet com bebidas não alcoólicas por R$ 550 (inteira) e R$ 312,50 (meia-entrada).

Os sócios têm acesso exclusivo a alguns setores, como o Arquiba 100% e o Maraca+, que oferecem benefícios adicionais, como descontos e check-in ilimitado. Além disso, os sócios dos planos Arquiba Família têm direito a mais três ingressos com 50% de desconto em todos os setores, exceto o Maracanã Mais.

Como funciona o cadastro facial

Uma exigência importante para quem compra ingressos é o cadastro facial, que deve ser feito através do site oficial do Fluminense ou pelo aplicativo. Esse procedimento visa garantir mais segurança durante o acesso ao estádio e evitar a revenda não autorizada de ingressos. O cadastro deve ser feito por todos os torcedores que comprarem ingressos, inclusive aqueles que adquirirem meia-entrada ou gratuidades.

Para efetuar o cadastro facial, basta acessar o site do Fluminense e seguir o passo a passo descrito na área de ingressos. O processo inclui a centralização da face no aplicativo para validação da identidade, e o torcedor recebe a confirmação via e-mail assim que o cadastro for aprovado.

Gratuidades e meia-entrada

As gratuidades para os jogos do Fluminense são limitadas e estão disponíveis nos setores Sul e Norte. Para crianças de até seis anos acompanhadas dos responsáveis, não é necessário retirar ingresso antecipadamente. Já para crianças de 7 a 11 anos, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência, a retirada da gratuidade deve ser feita antecipadamente nos pontos de venda, mediante apresentação do CPF e documento que comprove o direito ao benefício.

Os ingressos de meia-entrada são concedidos de acordo com a legislação vigente, e todos os beneficiários devem apresentar documentação oficial no ato da compra ou retirada dos ingressos, seja online ou presencialmente.

Para mais detalhes sobre a compra de ingressos do Fluminense, acesse o site oficial do Fluminense. Garanta sua presença no próximo jogo do Tricolor e vibre junto ao time!