Inconsistência impede o Fluminense de sonhar no Brasileirão

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Brasileirão do Fluminense é cada vez mais frustrante. Após um início catastrófico, no qual chegou a ficar 15 rodadas consecutivas na zona de rebaixamento, o Tricolor parecia ter encontrado respiro e levantou expectativas de brigar por algo a mais neste segundo turno. No entanto, o resultado e a atuação diante do Vitória no último sábado (26) foram um banho de água fria nos sonhos da torcida.

A derrota para a equipe baiana na 31ª rodada interrompeu uma sequência de três vitórias seguidas do time de Mano Menezes. No período, o Flu saltou da 18ª para a 11ª colocação, ameaçando entrar na briga por vaga nas fases preliminares da Libertadores. Contudo, o revés no Barradão freou a arrancada prometida, e a equipe caiu para o 13º lugar.

Assim, o Fluminense se afastou da primeira metade da tabela, enquanto o risco de rebaixamento segue vivo. Faltando sete rodadas para o fim do Brasileirão, o time tem 36 pontos, apenas dois a mais que o Juventude, primeiro time dentro do Z-4.

Apesar de estar em situação ser bem mais tranquila em relação ao primeiro turno, o Tricolor desperdiçou diversas chances de se separar da parte de baixo da classificação. Das últimas quatro derrotas da equipe no campeonato, três foram para adversários em risco de queda: Juventude, Atlético-GO e Vitória; a exceção foi o revés diante do líder Botafogo.

Assim, o sentimento de frustração é constante no Brasileirão do Fluminense. Desde os primeiros jogos na zona de rebaixamento, que culminaram na demissão do técnico Fernando Diniz, até a inconsistência de resultados no segundo turno que impedem o clube de terminar a competição com qualquer satisfação.

Retornos importantes

O Fluminense terá cinco dias até a próxima partida contra o Grêmio e pode promover mudanças de peso no time titular. Entre as possíveis novidades estão os retornos de Thiago Silva, Bernal, Nonato, Ignácio e Germán Cano. O duelo de tricolores será na próxima sexta-feira (1), no Maracanã, e o Flu tem a chance de começar nova sequência positiva nesta reta final de Campeonato Brasileiro.

