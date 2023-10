No dia 25 de outubro de 2023, aos 38 anos, Thiago Neves anunciou a aposentadoria dos gramados. Agora como ex-atleta, o ídolo do Fluminense voltará ao Maracanã para uma final de Libertadores, mas desta vez, do outro lado da moeda: as arquibancadas. Junto de sua esposa Marcella de Biasi, e dos filhos Bernardo e Maria, ele estará no Estádio Jornalista Mário Filho no dia 4 de novembro.