É bem possível que nos dois próximos jogos, as análises não sejam compatíveis com a realidade, uma vez que há grandes chances do Time de Guerreiros ser poupado e ter seus principais nomes preservados. Se o confronto com o Goiás foi o ensaio final, o diretor da peça precisa ter muita atenção com os atores do espetáculo restando nove dias para o grande dia.